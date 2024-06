Le Pen, Trump, Putin: o pesadelo europeu

A evidente fragilidade de Biden, que a televisão não perdoou, foi o que ficou do debate. Não foram as mentiras de Trump sobre a América.

1. O efeito imediato do debate de quinta-feira à noite entre Joe Biden e Donald Trump não poderia ter sido mais violento. Não pelo comportamento habitual do anterior Presidente, com a sucessão de falsidades e de delírios que lhe são habituais, mas pelos sinais físicos da fragilidade de um homem de 81 anos cuja primeira metade do mandato presidencial se revelou uma das mais transformadoras da história recente.