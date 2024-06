Projecto de Entrecampos ignora sugestões de Siza e Souto Moura mas “salva” jacarandás

Alteração a loteamento privilegia modelação do terreno “acessível do ponto de vista do utilizador”. E desloca acesso a estacionamento subterrâneo para preservar jacarandás da Avenida 5 de Outubro.

Termina nesta sexta-feira a consulta pública ao processo de alteração ao loteamento do megaempreendimento que o grupo Fidelidade está a construir nos terrenos da antiga Feira Popular de Lisboa, na zona de Entrecampos. Com as obras, iniciadas há cerca de um ano, a decorrerem a bom ritmo, o promotor do projecto, que mudará aquela zona da cidade, e a Câmara Municipal de Lisboa decidiram proceder a ajustes, para corrigir desconformidades e melhorar alguns dos seus aspectos. Entre elas conta-se a criação de um equipamento cultural, mas também o redesenho dos acessos ao estacionamento subterrâneo, do espaço público e, em particular, dos espaços verdes e de utilização colectiva.