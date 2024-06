O metro chega finalmente a Vila d’Este e encurta distâncias até esta minicidade

Prolongamento da Linha Amarela será inaugurado na manhã desta sexta-feira. Três novas paragens ligam agora os centros do Porto e de Gaia à urbanização com cerca de 17 mil pessoas.

O metro já circulava nas últimas semanas, mas só para ensaios. E, a partir de agora, já o vai fazer com passageiros nas carruagens. A extensão da Linha Amarela do Metro do Porto, entre a estação de Santo Ovídio e Vila d’Este, em Vila Nova de Gaia, vai ser inaugurada esta sexta-feira e vai aproximar esta urbanização onde, segundo a Metro do Porto, vivem cerca de “17 mil pessoas”, do centro da cidade onde está localizada e do centro do Porto. A abertura deste novo trajecto estava prometida para antes da noite de São João, mas foi adiada para quase uma semana depois da festa.