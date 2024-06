A minha nora está sempre a perguntar-me sobre os defeitos do meu filho

Quando a minha nora está aborrecida e zangada com o seu marido, o meu filho, não resolve o assunto nem lhe dirige a sua irritação e raiva. Em vez disso, vira-se para mim e pergunta: “Ele era assim em criança?” As questões que a irritam são o facto de ele gozar com ela, de a corrigir e de, geralmente, ter de ter razão em tudo. Ela torna-se passiva e não lhe diz nada. Ela e o marido têm 56 anos, estão casados há mais de 25 anos e têm um filho adulto.

Fico sem saber como lhe responder. Digo: “Não me lembro” ou uma resposta qualquer para eliminar a discussão. Da última vez que isto aconteceu, estava tão zangada que disse: “Acho que o que te está a incomodar eu não teria visto em criança”. Estava furiosa e tentei usar afirmações do tipo “eu”. O pai do meu filho já morreu e nós estávamos divorciados. A minha nora nunca lhe teria perguntado porque ele não era dado à introspecção e ter-se-ia rido.

A minha nora vem de uma família disfuncional com esteróides, sem quaisquer limites. Vejo-a a perguntar-me sobre o marido como um desvio para não lidar com questões conjugais, ou sente que “a culpa é toda minha” por aquilo de que não gosta. Ela está a converter a minha outra nora para fazer a mesma pergunta: “Ele era assim em criança?” Qual é o método para acabar com isto? Estou tão farta deste problema. É um problema conjugal que precisam de resolver.

Antes de mais, espero que se esteja a dar ao luxo de navegar nesta dinâmica difícil. Os conflitos entre sogros e noras/genros são dos mais complexos nas relações interpessoais. Desde a mistura de costumes, valores e traumas familiares até às linhas delicadas e difusas da lealdade e da definição de prioridades. Geralmente, não acredito em regras rígidas e rápidas para pessoas com normas e expectativas culturais diversas, mas acredito que uma comunicação clara e a definição de limites são sempre fundamentais.

Parece que parte do que a incomoda é que o que deveria ser partilhado directamente com o seu filho está a ser-lhe comunicado indirectamente. Uma forma de começar a resolver esta situação seria dar um exemplo de comunicação directa à sua nora e ao seu filho. Muitas vezes, temos mais poder do que pensamos para influenciar dinâmicas incómodas.

Por exemplo, se não se sente à vontade para falar sobre os defeitos do seu filho com a mulher dele, seria benéfico para todos que o comunicasse directamente da próxima vez que ela o tentasse puxar para um diálogo sobre o assunto. E se se sentir ofendida com a inferência de que é, de alguma forma, responsável pelos defeitos do seu filho, a sua nora deve sabê-lo explicitamente.

Ela pode ou não sentir que a está a culpar, mas se lhe parece que é assim, mesmo que indirectamente, é melhor abordá-la directamente. Sugiro que se interponha com afirmações do tipo “eu”, que exponham o que sente quando ela faz isto, em vez de fazer acusações explícitas, uma vez que não conhece as intenções dela. Tudo o que pode dizer é o impacto das palavras e acções dela em si. Concentre-se em expressar a sua experiência de ser colocada no meio do conflito de uma forma desconfortável e, francamente, indesejável para si.

Depois, pode definir claramente os seus limites em relação ao assunto. Pode dizer algo como: “Compreendo que estejas frustrada com alguns dos comportamentos do meu filho. Acima de tudo, quero que vocês os dois tenham uma relação saudável e amorosa, mas receio que trazer estes problemas para mim e não para ele possa ir contra o objectivo de uma relação saudável com ele. Eu também quero ter uma relação saudável com o meu filho e nunca quero sentir que estou a falar dele nas suas costas com alguém, especialmente com a sua mulher”.

Tendo em conta a história familiar dela, a duração do casamento e a idade do casal, penso que é perfeitamente razoável excluir-se de qualquer conflito interpessoal e, se ela ultrapassar esse limite, pode dizer-lhe educadamente que prefere não participar em qualquer conversa negativa sobre o seu filho e perguntar-lhe se há mais alguma coisa que ela queira discutir.

Pode mudar a cultura da sua dinâmica familiar, passando de uma dinâmica repleta de agressão passiva para uma resolução de conflitos directa e compassiva. Quando se criam limites em torno de tópicos sensíveis, está-se a tomar a iniciativa de diminuir o potencial para futuros conflitos. Muitas pessoas pensam que o confronto é assustador e até mau. Mas, quando é feito com compaixão, pode ser a forma mais amorosa de preservar a integridade da relação.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Bárbara Wong