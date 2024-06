Princesa Ana já teve alta do hospital, mas vai continuar a recuperar em casa

A princesa Ana já teve alta do hospital, informou o Palácio de Buckingham, nesta sexta-feira. A irmã de Carlos III esteve internada cinco dias devido a um ferimento na cabeça que se acredita ter sido causado por um cavalo.

O palácio informou ainda que a princesa de 73 anos regressou a casa, em Gatcombe Park, no sudoeste de Inglaterra, onde irá recuperar. Ana deverá estar de volta aos deveres reais assim que a equipa médica o permitir, mas não foi dado um prazo para esse regresso.

“Gostaria de agradecer calorosamente a toda a equipa do Southmead Hospital pelos seus cuidados, conhecimentos e gentileza durante a curta estadia da minha mulher”, declarou o marido, Tim Laurence, em declarações à imprensa, à saída do hospital nas proximidades de Bristol.

A única filha de Isabel II sofreu ferimentos ligeiros e um traumatismo craniano enquanto passeava nos terrenos da sua propriedade no passado domingo, 23 de Junho. O Palácio de Buckingham justificou que a princesa Ana tinha sido mantida no hospital como medida de precaução, esperando a sua recuperação completa. A mesma fonte real detalhou que os ferimentos sofridos eram consistentes com o impacto das patas de um cavalo.

O incidente levou a que a irmã do rei tivesse de cancelar a agenda real e uma viagem oficial ao Canadá, agendada para o final desta semana. Para já, o Palácio de Buckingham não confirmou quando é que será remarcada a visita, onde a princesa se ia encontrar com o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.

De acordo com as sondagens, a princesa Ana é um dos membros mais populares da família real. É frequentemente considerada com sendo a mais trabalhadora de todos os Windsor. Durante os primeiros quatro meses do ano, com Carlos III e Kate Middleton a serem tratados para um cancro, foi ela a assumir um terço de todos os compromissos reais.

Tal como a mãe, Isabel II, é conhecida a paixão de Ana por cavalos e a princesa real ganhou uma medalha de ouro no Campeonato Europeu de Equitação de 1971, tendo competido nos Jogos Olímpicos de Montreal de 1976 como membro da equipa equestre britânica ─ tornou-se assim a primeira atleta olímpica real.

Ana tem dois filhos, Peter Philips e Zara Tindall (com quem partilha a paixão equestre), fruto do primeiro casamento com Mark Philips, de quem se divorciou oficialmente em 1992. No mesmo ano, casou-se com o almirante Tim Laurence da Marinha Real, que tinha conhecido em 1986. Três anos depois, foram interceptadas cartas pessoais entre os dois, levantando suspeitas de um romance que se havia de confirmar.