Em fotografias: Manuel Fernandes, o eterno “leão”

Em mais de 20 anos de carreira, Manuel Fernandes vestiu muitas camisolas, mas foi no Sporting que encontrou paixão. Mesmo depois de reformado, continuava a aparecer no canal dos "leões" recorrentemente para fazer comentários e dar entrevistas.

Iniciou a carreira no Grupo Desportivo da CUF, mas não demorou a chamar a atenção do Sporting. Chegou a ser convidado pelo FC Porto, mas preferiu ir jogar de verde e branco porque, apesar de receber menos, ali seria feliz e cumpriria a profecia da mãe, que morreu quando Manuel tinha apenas 10 anos.

Pelo clube no qual foi capitão fez 433 jogos espalhados por 12 épocas, de 1975 a 1987. Até hoje, mantém-se o segundo melhor marcador da história dos Sporting, com 258 golos, mas continua com o recorde de jogos na Liga portuguesa, 486. Pela selecção nacional, que começou a representar muito jovem, jogou 30 vezes e marcou sete golos.

De leão ao peito, conquistou dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça e definitivamente cumpriu o sonho de "fazer, nem que fosse só um jogo, pelo Sporting", como uma vez admitiu. Veja algumas imagens do eterno capitão "leonino".

