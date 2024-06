Livro verde recomenda que empresas vigiem saúde mental das pessoas em teletrabalho

Esta é uma das 80 recomendações do Livro Verde do Futuro da Segurança e Saúde do Trabalho apresentado pelo Governo nesta quarta-feira aos parceiros sociais.

A generalização do teletrabalho traz novos desafios à segurança e saúde no trabalho e tanto as empresas como o Governo têm de estar atentos aos riscos e promover estratégias que reduzam o impacto do isolamento social, a falta de limites entre a vida pessoal e profissional e eventuais problemas relacionados com as condições ergonómicas. Esta é uma das 80 recomendações do Livro Verde do Futuro da Segurança e Saúde do Trabalho apresentado na quarta-feira aos parceiros sociais.