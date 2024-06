Manuel Fernandes (1951-2024): o avançado que cumpriu o seu destino

Morreu aos 73 anos um dos grandes avançados do Sporting e do futebol português.

Há quem já seja profissional de futebol aos 16 anos – e há quem chegue à selecção do seu país com esta idade. Aos 16 anos, Manuel Fernandes, um dos grandes avançados do Sporting e do futebol português, calçou chuteiras pela primeira vez. Já tinha jogado à bola incontáveis horas, em jogos de rua contra rua, descalço ou com outro calçado, com outros miúdos da sua vila, Sarilhos Pequenos, terra de gente que vivia do rio Tejo, ali mesmo à beira. Uma bola foi coisa que nunca lhe faltou, culpa da mãe, uma futeboleira apaixonada e sportinguista devota que nunca veria o seu único filho homem cruzar estas duas paixões numa só. Morreu quando o pequeno Manuel tinha dez anos, antes de calçar as primeiras chuteiras. Antes de tudo o resto acontecer.