Entre descansos do Euro, Yamal passou nos exames da escola

Lamine Yamal, para além de ser o atleta mais jovem do Euro 2024, ainda arranjou tempo para acabar o ensino secundário, como adiantou em conferência de imprensa, na quinta-feira, em Donaueschigen.

O atleta do FC Barcelona descobriu, no meio da competição europeia, que tinha passado nos exames finais e, portanto, concluído o quarto ano do ensino secundário espanhol, o último nível de escolaridade obrigatória, que equivale ao décimo ano português.

Num vídeo partilhado, no YouTube, pela Selecção Nacional Espanhola, Yamal contou que, nos momentos de descanso, ou tem aulas online, ou pega no iPad e faz “algumas horas de trabalho de casa”. Salvaguardou, contudo, que ainda lhe sobra tempo para “jogar PlayStation e ténis de mesa com o resto da equipa” e, até mesmo, “meditar e ver outros jogos do Europeu”.

“Matemática e História são as mais complicadas, preciso de estudar muito”, tinha admitido em entrevista à rádio COPE — Cadena de Ondas Populares Españolas, já durante o torneio. “Se formos à final, não poderei voltar às aulas logo. Espero que os meus professores não fiquem chateados”, gracejou.

Quando entrou em campo contra a Croácia, Yamal tornou-se o jogador mais novo de sempre num Europeu, com 16 anos e 338 dias. Não só estabeleceu este recorde, como assistiu Dani Carvajal no golo que consolidou a vitória por 3-0.

Apesar de estabelecer um recorde, a idade do camisola 19 pode ser um problema para a "La Roja". Segundo o Bild, a selecção pode ser multada até 30 mil euros por ter deixado que o jovem jogasse contra a Itália. Isto porque, na Alemanha, os jovens com menos de 18 anos não podem trabalhar depois das 23h locais.

Espanha foi a única “selecção perfeita” do Euro 2024, isto é, a única capaz de ganhar os três jogos da fase de grupos. No domingo, às 20h, a "roja" encontra-se, nos oitavos-de-final, com a equipa que acabou com o caminho de vitórias de Portugal: a Geórgia.

Apesar de novo, Yamal já tem história com a Geórgia. A 8 de setembro de 2023, na fase de apuramento para este Euro, as selecções encontraram-se. Espanha ganhou por 7-1 o jogo que estreou o jovem na selecção e que iniciou a sua "caderneta" de recordes: o mais novo de sempre na equipa principal e o mais jovem de sempre a marcar por esta.

As duas selecções já se encontraram sete vezes, das quais seis foram vencidas pelos espanhóis. A Geórgia venceu o único encontro não oficial, num amigável em 2016.