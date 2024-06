Balanço da fase de grupos do Euro 2024: Portugal alternativo e goleadores em extinção

Acabou a fase de grupos do Euro 2024, neste episódio fica a análise à primeira parte do europeu de futebol.

Acabou a fase de grupos do Euro 2024, a fase em que, durante duas semanas, tivemos três a quatro jogos por dia, em que apenas uma selecção ganhou os seus três jogos, em que se marcaram tantos autogolos como golos de penálti. E em que um certo treinador de uma certa selecção usou dois jogos para fazer experiências, mas manteve sempre o seu avançado de 39 anos.

Por isso a palavra-chave deste quinto episódio do podcast “O direito do Éder” é balanço, balanço do que tem feito a selecção portuguesa (e do que a espera), balanço dos bons, dos maus e dos imperfeitos, dos problemas dos favoritos, das virtudes dos que surpreenderam e terminamos a falar dessa espécie em vias de extinção chamada ponta-de-lança goleador.

No podcast “O pé direito do Éder” escolhemos as palavra-chave e cruzamos histórias do passado com histórias da actualidade. Às terças e sexta-feiras.

