André Duarte celebra com Château Margaux o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+

Depois de publicar um primeiro EP, Meu Lugar, em Maio de 2023 (EP que além do tema-título incluía as canções Promessas, Tu não vês e Pertencer a alguém), André Duarte lançou quase de imediato Tempo de parar e, já em 2024, voltou aos singles e videoclipes com Nossa canção. Desta vez, escolheu o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, 28 de Junho, para não só lançar um novo tema, Château Margaux, como anunciar um álbum, Complexos.

E se este se apresenta como “um álbum que mergulha na profundidade das emoções humanas, apresentando 11 personagens com personalidades contrastantes e cores correspondentes que, juntas, formam o artista completo”, o single que o anuncia traz por título o nome de um dos melhores e mais caros vinhos franceses. E escolhe a cor vermelha para, como se diz no texto que anuncia o lançamento, retratar “a dinâmica de uma relação íntima entre duas pessoas que se desejam e procuram, mas que conscientemente optam por não aprofundar a conexão”, aceitando a realidade “de que nem todas as conexões estão destinadas a durar”.

Com composição de André Duarte e Riic Wolf e produção de N Drew, Château Margaux conta com um videoclipe realizado por Diogo Costa e produzido nos MLN Studios.