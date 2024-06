Fim-de-semana na TV: um véu, uma chama e um Viveiro

CINEMA

Triângulo da Tristeza

AXN Movies, sábado, 21h10

Carl e Yaya são modelos e influenciadores digitais. Quando são convidados para fazer uma viagem num cruzeiro de luxo, vêem-se misturados com gente rica e extravagante. Entre os companheiros de viagem está um oligarca russo, um traficante de armas inglês e o capitão da embarcação, comunista e alcoólico. O cenário é ideal para publicações nas redes sociais e eles aproveitam cada oportunidade para exibir o requinte daquelas férias. Mas tudo se complica quando uma grande tempestade faz o barco afundar-se, arrastando os poucos sobreviventes para uma ilha deserta. E quando se dão conta de que a única pessoa que se sabe desenvencilhar naquele lugar inóspito é uma empregada da limpeza, a hierarquia do grupo inverte-se. Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes e com três nomeações para o Óscar nas categorias de melhor filme, melhor realização e de melhor filme internacional, uma comédia dramática do sueco Ruben Östlund. O elenco conta com Harris Dickinson, Zlatko Buric, Charlbi Dean e Woody Harrelson, entre outros.

Tesla

RTP1, sábado, 0h52

Estreado no Festival de Cinema de Sundance, um filme biográfico sobre o inventor sérvio-americano Nikola Tesla (1856-1943) com argumento e realização de Michael Almereyda. Com o actor Ethan Hawke a dar vida a Tesla, o filme conta também com a participação de Eve Hewson, Ebon Moss-Bachrach, Jim Gaffigan e Kyle MacLachlan, entre outros.

Doutor Jivago

RTP Memória, domingo, 15h

Em 1965, David Lean adaptou o livro clássico de Boris Pasternak. Uma história de amor que se centra, com a I Guerra Mundial e a revolução russa como pano de fundo, num angustiado médico e poeta (Omar Sharif). Dividido entre o amor pela mulher, Tonya, e a paixão que o une a Lara, a sua vida entra numa confusão motivada por forças sociais. Óscar para melhor argumento adaptado, fotografia e música.

O Espírito da Colmeia

TVCine Edition, domingo, 18h45

Por ocasião do 84.º aniversário do aclamado e pouco prolífico realizador espanhol Victor Erice, o TVCine Edition passa as suas três únicas longas metragens de ficção desde O Espírito da Colmeia, de 1973. Este primeiro filme centra-se em Ana, uma criança do pós-Guerra Civil fascinada pelo Frankenstein de 1931. Segue-se O Sul, de 1983, às 20h25, e Fechar os Olhos, do ano passado, às 22h.

Hotel Império

RTP Memória, domingo, 21h10

Maria, de origem portuguesa, viveu toda a vida no Hotel Império, um lugar outrora famoso, situado numa zona nobre de Macau. Apesar das dificuldades em manter o espaço, tenta não ceder às constantes pressões dos especuladores imobiliários. Estreado no Festival de Cinema de Pingyao (China), um drama de Ivo M. Ferreira co-escrito com Edgar Medina. Com Margarida Vila-Nova, Rhydian Vaughan, Kwok-Leung Gan, Cândido Ferreira e Tiago Aldeia.

Fora de Tempo

RTP Memória, domingo, 22h30

O romance entre dois americanos em Viena durante a Guerra Fria, ela uma jovem na casa dos 20 interpretada por Theresa Russell, ele um psicanalista e professor universitário a quem é dada vida por Art Garfunkel – esse mesmo, o cantor –, é contado de forma não-linear por flashbacks neste clássico drama psicológico do idiossincrásico realizador britânico Nicolas Roeg. O filme de 1980 conta ainda com Harvey Keitel e Denholm Elliott no elenco.

Pathos

RTP2, domingo, 2h

Primeira parte de Pathos Ethos Logos, de 2022, o mega-filme (são 641 minutos) dividido em três de Nuno Leonel e Joaquim PInto.

SÉRIES

O Véu

Disney+, sábado, streaming

Estreia. Elisabeth Moss e Yumna Marwan são duas mulheres em trânsito entre Istanbul e Londres, passando no meio por Paris. A primeira é uma agente do MI6 e a outra é uma mulher francesa que, suspeita-se, será líder do Daesh. É esta a premissa desta minissérie de seis episódios criada pelo prolífico Steven Knight, responsável por Peaky Blinders e os guiões de filmes como Promessas Perigosas.

A Chama

RTP2, sábado, 1h30

Datada de 2020, esta é a adaptação francesa da série cómica americana Burning Love, uma paródia de reality shows de encontros. Ao longo de nove semanas, 13 mulheres competem pela atenção de Marc (Jonathan Cohen, também co-argumentista e co-realizador da série), um piloto de aviões que ainda é solteiro.

Espaço 1999

SIC Radical, domingo, 23h06

Em 1975, Gerry e Sylvia Anderson criaram esta série de ficção científica de culto da ITV que durou duas temporadas e foi, à altura, a série britânica mais cara de sempre. Passava-se no então longínquo ano de 1999, quando a lua saía de órbita após uma explosão nuclear. No elenco, Barbara Bain, Martin Landau e Nick Tate. A SIC Radical anda agora a mostrá-la. Este é o 14.º episódio da segunda época.

DOCUMENTÁRIOS

Famílias Numerosas – A Vida em XXL

RTP1, sábado, 22h

Estreia. Seis famílias que têm entre cinco e nove filhos são o foco deste novo programa da RTP1. O dia-a-dia destas famílias numerosas, espalhadas pelo país, é visto à lupa, com todos os desafios e altos e baixos que isso pode trazer.

Viveiro

RTP2, sábado, 23h35

Realizado por Pedro Filipe Marques, este filme de 2019 documenta o dia-a-dia do clube de futebol de Arcozelo, cujo campo é constantemente assolado pelo vento do Norte. São e Cunha, funcionários do clube, têm de cuidar das roupas e estar atentos às condições do campo, de modo a que nada falte aos jovens jogadores.

Cães da Neve: Natureza Selvagem

Odisseia, domingo, 16h

Estreia. O escocês Gordon Buchanan, que anda à volta do mundo a filmar as suas peripécias, ruma ao Ártico para tentar repetir as viagens de exploradores da História com a ajuda de uma equipa de cães. Esta série mostra tudo: o treino dos cães, a forma como ganha a confiança deles e como começam eles próprios a aprender a trabalhar entre eles. A ideia é explorar a relação entre o homem e o cão.

ÓPERA

Homem dos Teus Sonhos

RTP2, sábado, 22h

A partir do conto homónimo de Mário de Sá-Carneiro de 1913, António Chagas Rosa escreveu a música e o libreto desta ópera de câmara encenada pela primeira vez no início de 2022 por Miguel Loureiro e com direcção artística e interpretação de Catarina Molder no Teatro São Luiz, em Lisboa. Molder também realizou este registo televisivo.

MÚSICA

Nikolai Lugansky interpreta Rachmaninov com Orquestra Gulbenkian

RTP2, domingo, 22h55

Em Maio, o pianista russo Nikolai Lugansky actuou na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, com a Orquestra Gulbenkian dirigida pelo maestro Nuno Coelho. O reportório baseava-se no Concerto para Piano e Orquestra n.º 2, em Dó menor, op. 18, de Sergei Rachmaninov, com Assim falava Zaratustra, op. 30, de Richard Strauss, que ficou para sempre associado a 2001: Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick.

INFANTIL

Disney Junior Ariel

Disney Junior, sábado, 8h30

Estreia. Como era Ariel antes de ser A Pequena Sereia? Esta série reimagina esses tempos, com rumos e manifestações diferentes do mundo e das personagens dos filmes.

Uma Aventura no Jurássico (VP)

Panda Kids, domingo, 13h30

Ernie, a sua irmã Julia e o seu melhor amigo Max nunca poderiam imaginar a aventura em que se iriam meter quando se lembraram de espreitar uma extraordinária invenção: uma máquina do tempo em forma de ovo gigante. De 2016.

DESPORTO

Ciclismo: Volta à França 2024

RTP2, sábado, 14h50

Primeira etapa da edição deste ano da Tour de France, com os 205 quilómetros que separam Florença de Rimini.