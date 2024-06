Aqua Wine Fest regressa a Chaves: há Vinho dos Mortos e vinhos de lagares rupestres

O festival junta 27 produtores na Alameda do Tabolado esta sexta e sábado, 28 e 29 de Junho. O evento homenageia os vinhos ancestrais da região – e também as águas.

A 2.ª edição do Aqua Wine Fest volta à Alameda do Tabolado, em Chaves, a partir de sexta-feira, 28 de Junho, e até sábado, 29 de Junho, com provas de vinhos, petiscos e música. Ao todo, serão 27 os produtores de Trás-os-Montes a marcar presença no festival organizado pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso, em parceria com a Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes (CVRTM) e com o Município de Chaves. Além dos vinhos feitos com técnicas ancestrais ou em altitude, também as águas minerais naturais da região estarão em destaque.

Este ano, entre os vinhos de Trás-os-Montes escolhidos para o evento está o histórico Vinho dos Mortos, uma especialidade da região de Boticas da altura das invasões francesas, no século XIX, quando os habitantes enterraram o vinho no chão das adegas para o esconderem das tropas invasoras. Quando o recuperaram, perceberam que tinha adquirido propriedades especiais pela ausência de luz e pela temperatura constante. Ganhou o nome de Vinho dos Mortos por ter estado tanto tempo debaixo de terra.

Também os projectos vitivinícolas em elevadas altitudes vão merecer uma atenção especial durante o festival, em particular o Mont’Alegre, de Francisco Gonçalves, com a vinha mais alta do país, plantada a 1070 metros de altitude. O produtor deixou o Douro em 2020, onde estava ligado ao vinho do Porto, para apostar num projecto na sua terra natal, Montalegre, em parceria com o irmão, Paulo Gonçalves.

Além disso, vão estar presentes produtores de Trás-os-Montes que produzem os seus vinhos em lagares rupestres, uma prática ancestral recuperada, sobretudo, nas zonas de Montalegre e Valpaços, onde as uvas são pisadas em lagares cavados nas rochas. O comunicado do evento adianta ainda que, além de estarem representados “alguns dos mais importantes produtores e engarrafadores do território com a chancela DOC Trás-os-Montes e Regional Transmontano”, também haverá espaço para “propostas produzidas na região sob o selo dos Vinhos Verdes”.

Tal como o nome do festival indica, a água é outro dos focos, com a presença de stands das principais empresas responsáveis pela exploração das águas minerais da região: Águas de Carvalhelhos, Águas Campilho Vidago e Super Bock Group (que inclui Pedras Salgadas e Vidago).

O festival, que arranca na sexta-feira, 28 de Junho, das 16h30 às 00h, e se prolonga até sábado, 29, das 14h00 às 00h, tem entrada livre, propostas gastronómicas, performances e DJs.