União das esquerdas: pode o PS unir-se ao PCP, BE e Livre para ganhar Lisboa?

As reuniões pedidas pelo Livre à esquerda estão a receber críticas por forçarem os partidos a discutir as alianças de forma pública.

O Livre anunciou neste domingo ao início da manhã que convidou os líderes do PS, Bloco, PCP e PAN para reunirem e "analisar a situação política actual, na sequência das últimas eleições para o Parlamento Europeu, e pensar já o próximo acto eleitoral esperado, nomeadamente as eleições Autárquicas de 2025", mas as reuniões pedidas pelo Livre à esquerda estão a receber críticas por forçarem os partidos a discutir as alianças nas autárquicas antes do debate interno e de forma pública.

