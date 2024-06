Poiares Maduro, o próximo comissário europeu?

A escolha de António Costa para líder do Conselho Europeu foi um dos temas que ontem dominaram o debate quinzenal com o primeiro-ministro e Luís Montenegro deixou muito clara a posição do Governo português, que é de apoio ao ex-primeiro-ministro. Mas, no debate desta quarta-feira, houve alguns temas em que ficou claro que PSD e PS têm projectos políticos distintos e, sobretudo, concorrentes, mas também houve sinais de entendimento, nomeadamente ao nível a reforma da justiça.

Siga o podcast Poder Público no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.