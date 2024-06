Montenegro acredita que decisão sobre a nomeação de Costa está “bem encaminhada”

O primeiro-ministro acredita que a decisão pode ser tomada já esta quinta-feira. Pedro Nuno Santos considera que António Costa será “o primeiro presidente do Conselho Europeu com peso político”.

O primeiro-ministro acredita que a decisão sobre a nomeação de António Costa para presidente do Conselho Europeu pode ser tomada já esta quinta-feira. “Sob o ponto de vista daquilo que são as nossas pretensões, as coisas estão bem encaminhadas”, defendeu Luís Montenegro, antes da reunião do Conselho Europeu, que se prolonga até sexta-feira. Pedro Nuno Santos considerou que o ex-primeiro-ministro será "o primeiro presidente do Conselho Europeu com peso político".

“Espero que as decisões possam ser tomadas hoje [quinta-feira] e possam corresponder àquilo que é o nosso desejo de propor ao Parlamento Europeu Ursula von der Leyen como candidata a presidente da Comissão e aprovar o dr. António Costa como presidente do Conselho Europeu”, referiu em declarações aos jornalistas, em Bruxelas.

Questionado sobre se António Costa lhe deve um agradecimento, o primeiro-ministro sustentou que “cabe ao Governo português defender e preservar o interesse nacional e defender e preservar o interesse europeu, que também faz parte do interesse nacional. A posição do Governo obedece a este princípio, não tem em vista mais nenhum objectivo”.

O chefe do executivo desvalorizou ainda a posição da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que já se mostrou contra a distribuição de lugares segunda a qual António Costa ficaria com a presidência do Conselho, Von der Leyen com a liderança da Comissão Europeia e Kaja Kallas com a chefia da diplomacia comunitária. “É expectável que a primeira-ministra Giorgia Meloni possa ter algo a dizer ao Conselho, mas nós também temos”, frisou Montenegro.

Já Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, considerou que António Costa “será, talvez, o primeiro presidente do Conselho Europeu com peso político, com experiência e inteligência, para dar a importância que este cargo merece ter".

"Para nós, esta reunião [do Conselho Europeu] tem um interesse particular porque há fortes possibilidades - para sermos cautelosos - de termos um português, e já agora um socialista, como presidente do Conselho Europeu", vincou, em declarações aos jornalistas também feitas em Bruxelas.

Pedro Nuno Santos sublinhou, à entrada para uma reunião do Partido Socialista Europeu (PES), que António Costa era "aquilo que estávamos a precisar há muito tempo no Conselho Europeu" e reforçou a capacidade do antigo primeiro-ministro de "construir pontes como muito poucos políticos europeus".