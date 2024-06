Este concurso tem 75 mil euros para jovens cientistas — e um trabalho de grupo

O EU TalentOn está de volta à universidade da Silésia, na Polónia. As candidaturas estão abertas até 7 de Julho.

Se és cientista, estudante de mestrado ou de doutoramento e tens entre 21 e 35 anos já te podes candidatar à terceira edição do EU Talent On, o concurso internacional para jovens cientistas. As candidaturas estão abertas até 7 de Julho e devem ser feitas através do site da organização. O regulamento completo pode ser lido aqui.

A Universidade da Silésia, em Katowice, na Polónia, volta a ser o palco do concurso entre 9 e 14 de Setembro. O objectivo é “encorajar mentes jovens e brilhantes a proporem soluções novas e criativas para os problemas mais prementes do mundo”, lê-se na nota.

Os participantes são desafiados a trabalhar em grupo para apresentarem uma proposta que responda a uma das cinco missões do programa Horizonte Europa (adaptação à alterações climáticas; prevenção e cuidados do cancro; restauração do oceano e da água; 100 cidades inteligentes e neutras para o clima; um acordo sobre os solos para a Europa). A ideia mais “criativa, viável e convincente” recebe prémios até 75 mil euros.

O programa conta com sessões online orientadas por especialistas que te vão ajudar a afinar os detalhes do trabalho. Ao longo da semana, os dias encerram com “eventos de integração” dedicados à cultura polaca.

O concurso é financiado pela União Europeia e surge como um evento de “celebração da Cidade Europeia da Ciência Katowice 2024”. Todas as despesas são pagas pela Comissão Europeia.

Os vencedores são conhecidos no último dia do concurso, numa gala em que os participantes apresentam ao júri o resultado do projecto.