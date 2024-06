O que chega à mesa dos portugueses? A crise climática traduzida em preços

O preço dos alimentos não foge ao fenómeno da inflação. Quando o assunto é o aumento do custo de vida, os portugueses apontam para as guerras, as decisões políticas e o aumento dos impostos. Mas será que as alterações climáticas também fazem parte da lista? Este Repórter 360 dá a conhecer o impacto deste fenómeno no preço dos produtos alimentares que consumimos.

As plantações agrícolas portuguesas têm sido cada vez mais afectadas pelas mudanças no clima. O declínio do poder de compra dos cidadãos contraria a subida de preços nos supermercados. Paulo Pinto, Carlos Correia, Luís Saldanha e Ana Gaiolas explicam este círculo vicioso e apresentam possíveis soluções para o problema.

Neste episódio, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola de Superior de Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, os estudantes Mariana Rodrigues, Maria Inês Rocha, Marta Pinto e Rodrigo Santos exploram a relação entre o aumento dos preços e o escalar da crise climática.

Episódio realizado com a supervisão de Ruben Martins.

Reportagem de Mariana Rodrigues, Maria Inês Rocha, Marta Pinto e Rodrigo Santos. Coordenação de Luana Plácido. Genérico de Luís Batista e design de Carlota Real e Cláudia Martina.

