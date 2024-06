Irão prepara-se para eleger o Presidente que terá de gerir a morte de Khamenei

As eleições iranianas podem não ser livres nem democráticas, mas isso não as torna irrelevantes. Ao contrário de há três anos, quando foi eleito Raisi, as desta sexta-feira são até emocionantes.

Os ayatollahs duram, mas não vivem para sempre. No Irão, a idade e o estado de saúde do Guia Supremo, Ali Khamenei, alimenta rumores regulares sobre a sua morte. O antecessor, Khomeini, morreu aos 86 anos, em 1989; Khamenei tem 85 e há muito que toma decisões a pensar no seu legado e no futuro da República Islâmica, que ajudou a fundar. Dos seis candidatos autorizados pelo Conselho dos Guardiões para as eleições presidenciais desta sexta-feira, quatro permanecem na corrida e três têm hipóteses de passar a uma segunda volta, incluindo Masud Pezeshkian, apoiado pelos reformistas.