Imolações, senilidade e baixas expectativas: o primeiro debate Biden-Trump de 2024

A CNN organiza o primeiro debate entre os candidatos à presidência dos EUA, os mesmos de 2020, mas com papéis trocados. Nunca na história do país, tinha acontecido um debate presidencial tão cedo.

A única hipótese de Donald Trump perder o primeiro debate da corrida presidencial com Joe Biden, na madrugada de quinta-feira, é se literalmente se imolar e, mesmo assim, será, provavelmente, capaz de reerguer-se das cinzas qual fénix. Hillary Clinton, a única que debateu com os dois candidatos presidenciais de 2024 nos Estados Unidos, escreveu no New York Times que “é quase impossível centrar as coisas na substância quando Trump está envolvido”. E, “no entanto, as expectativas em relação a ele são tão baixas que, se não se imolar literalmente na quinta-feira à noite, alguns dirão que foi absolutamente presidencial”.