Gilmar Mendes: O STF “actuou na preservação da democracia”

A proposta de equiparação do aborto ao homicídio apresentada recentemente no Congresso Nacional seria “retroceder brutalmente”, defende o juiz do Supremo.

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro tem sido um actor com uma intervenção decisiva na vida política do país na última década. Com a Operação Lava-Jato, foi responsável por várias decisões com impacto directo nos desenvolvimentos que levaram à eleição de Jair Bolsonaro; depois, coube a estes juízes travar várias iniciativas autoritárias do ex-Presidente. No STF desde 2002 por nomeação de Fernando Henrique Cardoso, o juiz Gilmar Mendes é o elemento mais longevo no colectivo. O tribunal continua na mira de muitas críticas, incluindo do empresário Elon Musk. Mendes, que esta semana esteve em Portugal como organizador do 13.º Fórum Jurídico de Lisboa, diz em entrevista ao PÚBLICO que o multimilionário é parte do “movimento da extrema-direita mundial”.