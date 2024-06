Coreia do Norte diz ter testado com sucesso sistema de ogivas múltiplas

Teste realizado esta quarta-feira teve como objectivo “garantir as capacidades do MIRV”, uma tecnologia que permite atacar alvos diferentes com várias ogivas no interior de um único míssil.

A Coreia do Norte disse que testou com sucesso um sistema de “ogivas móveis múltiplas”, numa tentativa efectuada na quarta-feira e que, de acordo com o Sul, terminou com uma explosão no ar.

A agência de notícias estatal norte-coreana KCNA disse que a Direcção Geral de Mísseis do Norte “conduziu com sucesso um teste de separação e controlo de orientação de ogivas móveis individuais”. De acordo com a KCNA, o teste teve como objectivo “garantir as capacidades do MIRV”, uma tecnologia que permite atacar alvos diferentes com várias ogivas no interior de um único míssil.

A agência alegou que o teste foi realizado utilizando apenas a primeira fase de um míssil balístico de alcance intermediário que utiliza combustível sólido “num raio de 170 a 200 quilómetros”.

Parâmetros que são ideais “para garantir a máxima segurança” e avaliar a fiabilidade do sistema, acrescentou a KCNA, que garantiu que as ogivas foram “correctamente guiadas” em direcção a três alvos diferentes.

A agência disse também que um radar antiaéreo verificou o funcionamento correcto de uma isca equipada juntamente com o projéctil, usado para atrair fogo inimigo que poderia tentar abater o míssil.

Um míssil com múltiplas ogivas estava entre os sistemas de armamento de alta tecnologia que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, mencionou como objectivos durante uma reunião do partido único, no início de 2021.

As forças armadas da Coreia do Sul disseram na quarta-feira que o vizinho Norte tinha testado o que parecia ser um míssil hipersónico, mas que o lançamento terminou em fracasso.

O míssil foi disparado a partir de território norte-coreano por volta das 5h30 (21h30 de terça-feira em Portugal) e os serviços de informação sul-coreanos e norte-americanos estavam a efectuar uma análise detalhada ao lançamento, informou o Estado-Maior Conjunto (JCS, na sigla em inglês) da Coreia do Sul, em comunicado.

De acordo com um responsável do JCS, citado pela agência de notícias France-Presse, Pyongyang parece ter testado um míssil hipersónico, embora o disparo tenha falhado depois de um voo de cerca de 250 quilómetros que terminou com uma explosão.

A mesma fonte disse que parecia estar a sair uma quantidade invulgar de fumo do míssil, o que levanta a possibilidade de problemas de combustão. O míssil poderá ter sido propulsionado por combustível sólido, avançou ainda o responsável.

O Japão também confirmou o lançamento e a guarda costeira nipónica referiu que o míssil acabou por cair no mar do Japão.

O lançamento ocorreu poucas horas depois de Pyongyang ter enviado centenas de novos balões carregados de lixo para a Coreia do Sul, o que levou à suspensão temporária das partidas e chegadas no aeroporto de Incheon, perto de Seul.

O último lançamento de mísseis da Coreia do Norte tinha acontecido a 30 de Maio, quando Seul acusou Pyongyang de disparar uma salva de cerca de dez mísseis balísticos de curto alcance.