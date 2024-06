Cidades portuguesas tiveram “aumento significativo” de engarrafamentos em 2023

Lisboa passou a ser a 23.ª cidade mais congestionada da Europa, subindo 25 posições face a 2022. Em média, perderam-se 57 horas por ano no trânsito da capital. No Porto gastaram-se 31 horas.

Continuando uma tendência detectada a nível internacional no pós-pandemia, os principais centros urbanos portugueses conheceram, em 2023, um muito relevante crescimento dos níveis de congestão rodoviária. Em particular, as duas maiores cidades nacionais, Lisboa e Porto, tiveram aumentos do tempo despendido no trânsito de quase um terço em relação ao gasto em 2022, assinala a lista anual das metrópoles mais engarrafadas do mundo, feita pela consultora norte-americana INRIX, especializada em análise de dados de tráfego a partir de aplicações de navegação e informação rodoviária.