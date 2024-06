Princesa Leonor de Espanha faz primeira visita oficial a Portugal

A princesa Leonor de Espanha vai fazer a primeira visita oficial ao estrangeiro. O destino é Portugal já no próximo dia 12 de Julho, informou a Presidência da República em comunicado, nesta quinta-feira. A filha mais de velha de Felipe VI e Letizia será recebida no Palácio de Belém pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Apesar de ainda não ter sido divulgada a agenda da visita oficial, feita a convite de Marcelo Rebelo de Sousa, o programa “terá um enfoque particular na protecção do ambiente e na conservação dos oceanos, temas prioritários para Portugal e Espanha”, adianta o mesmo comunicado.

A Presidência celebra ainda que o país tenha sido escolhido como destino da “primeira viagem oficial ao estrangeiro” da princesa das Astúrias, o que “reflecte e fortalece os laços de fraternidade e proximidade que unem os dois países”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha também anunciou a visita de Leonor a Portugal, detalhando em comunicado que a princesa será acompanhada pelo ministro José Manuel Albares. Durante os compromissos em Lisboa, ambos serão acompanhados pelo ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel.

No site da família real espanhola, a visita oficial de Leonor a Portugal ainda não foi comunicada. Também não é feita menção ao assunto na página de Instagram da casa real, lançada há uma semana, quando Felipe VI comemorou uma década de reinado.

As viagens oficiais da família real espanhola a Portugal (onde Juan Carlos I viveu na infância) não são inéditas. Em Julho de 2014, a primeira visita de Estado do recém-proclamado Felipe VI foi a Lisboa, onde se encontrou com o então Presidente Cavaco Silva. Mais tarde, regressou, em Novembro de 2016, para uma visita ao norte do país conduzida por Marcelo Rebelo de Sousa.

Nos últimos meses, a princesa Leonor tem assumido mais compromissos reais, ao mesmo tempo que frequenta a formação militar de três anos na Academia Geral Militar de Saragoça, depois de ter estudado no País de Gales. No dia em que fez 18 anos, a 31 de Outubro de 2023, a herdeira do trono espanhol jurou fidelidade à Constituição, numa cerimónia onde prometeu defender a lei, respeitar os direitos dos cidadãos e das regiões, além de ser fiel ao rei.

Se um dia chegar a substituir o pai à frente dos destinos de Espanha, Leonor será uma das únicas mulheres no trono em toda a Europa (actualmente não há nenhuma) e a primeira a reinar naquele país em 150 anos. “O título de Princesa das Astúrias compromete-me com a dedicação e o esforço de servir Espanha e todos os espanhóis. Em minha casa, as palavras Espanha e Astúrias estão sempre ligadas com a mesma força com que foram ligadas pela história. É o que sinto no meu coração”, lê-se na sua página biográfica.

A propósito da celebração dos dez anos de reinado de Felipe VI, a princesa Leonor e a irmã, a infanta Sofia, fizeram um discurso de agradecimento. “Obrigado por se juntarem a nós para lembrar que nestes dez anos aprendemos com os nossos pais o que significa o compromisso que nós quatro temos com todos os espanhóis”, agradeceu a futura rainha.