Da Ottieland aos barquinhos a remos, mergulhos em família com férias à vista

ENTRETENIMENTO

Ottieland

28 de Junho a 1 de Setembro

Em Viseu, todos os caminhos vão dar à Terra da Diversão. De portas abertas no Parque do Fontelo, junto ao Estádio Municipal, a Ottieland tem como mestre-de-cerimónias uma jovem lontra, que é também a mascote da organizadora Anoki Eventos.

É ela quem guia os visitantes num percurso feito de insufláveis aquáticos à medida dos gostos e da coragem de cada um: do Percurso de Obstáculos ao Tsunami, passando pelo Pool Track, Ataque do Kraken, Jurassic Aqua e piscinas para crianças e adultos. Há também uma zona de descanso com sombras, esplanada, bar e um campo de futebol de praia.

O parque está aberto das 12h às 20h – aos fins-de-semana e feriados, a partir das 10h. A entrada custa 8€ (7€ para crianças dos três aos 12 anos), ficando por mais um euro ao sábado e domingo.

9.ª Grande Regata de Barquinhos a Remos

29 de Junho

Inicialmente apontada para 8 de Junho, a nona edição da Grande Regata de Barquinhos a Remos foi reagendada para este sábado, às 15h.

A tradição iniciada em 2012 com o cunho do humorista (e radialista e apresentador) Fernando Alvim mantém-se: ao icónico lago do Jardim do Campo Grande, em Lisboa, rumam “bravas marinheiras” e “valentes marujos” para uma competição de pequenas embarcações, em que a tripulação entra na corrida com o espírito que se impõe: com um lema, adereços, imaginação e a ambição de levar a taça para casa.

As equipas são abertas a miúdos e graúdos, mediante inscrição prévia e gratuita neste link. Quem não quiser participar na regata pode ficar nas margens a ver passar barquinhos e a torcer pelos “capitães iglos” e pelas “delícias do mar, mergulhadores, pescadores, nadadores e pessoas que respiram em geral” que por ali andam.

Foto Grande Regata de Barquinhos a Remos (edição anterior) DR

Viana Joga Forte

29 de Junho

Durante um dia, das 10h às 19h, Viana do Castelo transforma-se num enorme tabuleiro de jogos modernos, cortesia da organizadora Artmatriz.

Os dados de Viana Joga Forte são lançados em simultâneo, em cinco espaços da cidade: Estação Viana Shopping, Navio-Hospital Gil Eannes, Parque Ecológico Urbano, Letraria e Oficina com Pinta. Ali decorrem jogos temáticos relacionados com cada um dos locais, sempre com um explicador a arbitrar as partidas.

A jogatana dá direito ainda a carimbar um passaporte e a habilitar os participantes a prémios, a sortear no final do dia, na Biblioteca Municipal.

CINEMA

Cineconchas

27 de Junho a 13 de Julho

Os Pato-Bravo são uma família de patos que leva uma vida tranquila num belo lago em Nova Inglaterra. Apesar de Pam, a mãe, estar ansiosa por migrar e mostrar o mundo aos seus dois filhos, é constantemente empatada pelo marido, Mack, um macho muito protector, que evita a todo o custo sair (ou deixar que saiam) da sua zona de conforto.

É este o cenário de Patos!, filme de animação realizado por Benjamin Renner e Guylo Homsy, em exibição neste sábado, 29 de Junho, na tela do Cineconchas, o ciclo de cinema ao ar livre que toma conta do Jardim da Quinta das Conchas (Lisboa).

Com um cartaz que serve vários gostos e idades, também por ali passarão títulos como Duna: Parte Dois, Eu, Capitão ou Trolls 3. De quinta a sábado, sempre às 21h45 e com entrada gratuita.

FESTIVAIS

Salva a Terra Ecofestival

27 a 30 de Junho

Salvaterra do Extremo, em Idanha-a-Nova, na Beira interior. À riqueza natural da região junta-se a consciência ambiental e o carimbo de “o mais ecológico dos festivais portugueses”, lembra a organização do Salva a Terra Ecofestival.

Ao longo de quatro dias, o cartaz desfia-se entre música, sessões de cinema, gastronomia, workshops culinários, oficinas para famílias, conversas, caminhadas, bailes e ioga.

Castra Leuca Trio, Trinka, Criatura, Retimbrar, Crua, Taranum Ensemble do Instituto Nacional de Música do Afeganistão, Yosune e Terrae Iberae são apenas alguns dos anfitriões musicais no programa, este ano focado na lusofonia e nas sonoridades de instrumentos como a nyckelharpa, a sanfona, o rubab, o sitar ou a tabla. A entrada é livre.

Mel - Piquenique das Artes

29 e 30 de Junho

À oitava edição, o urso acorda mais cedo. Seja devido às alterações climáticas ou “se simplesmente lhe apeteceu”, o festival regressa neste fim-de-semana e estende a manta às famílias, de “todas as faixas etárias e diversas formações”, ressalva a organizadora Elogio Vadio, e ao convívio intergeracional.

Instalado no Parque da Devesa (Vila Nova de Famalicão), um evento interdisciplinar que tem como alicerces a sustentabilidade, a interculturalidade e a comunidade – e que vai buscar o nome ao alimento que não tem prazo de validade e que resulta de uma produção colaborativa.

Desenhado sob o tema Ambiguidade, alinha oficinas de fábulas e construção de cabeçudos, piqueniques e concertos. Sábado, às 17h, e domingo, a partir das 12h, sempre com entrada livre.

MÚSICA

O Carnaval dos Animais

30 de Junho

Os mais pequenos descobrem instrumentos que imitam os sons da selva, num concerto dedicado à obra que Camille Saint-Saëns concebeu como um jardim zoológico musical imaginário.

Integrado no 50.º Festival Internacional de Música de Espinho, o momento para famílias é levado a palco pelo FIMEnsemble, que também põe nas pautas as peças Bolero e A Minha Mãe Ganso, ambas compostas por Maurice Ravel.

Domingo, às 11h30, no Auditório de Espinho, com bilhetes a 5€.

FESTAS

Crianças ao Poder

29 de Junho

No Theatro Circo de Braga, há Crianças ao Poder. No alinhamento desenhado pelo Circuito – Serviço Educativo Braga Media Arts, com o apoio do Frenesim, estão o concerto Nesta Manta Cabe, uma oficina de marionetas de papel, a sessão de cinema O Avô Surdo e a Vontade de Voar e a peça de teatro Eu Não Sabia Que Podia do colectivo Os Possessos.

Sábado, a partir das 10h, com bilhetes de 1,50€ a 3€ (4€ para adulto).

Foto Crianças ao Poder DR

TEATRO

Splash!

30 de Junho

Um espectáculo de comédia visual da companhia A Nariguda que promete levar o público “por banhos nunca antes navegados”. Tudo começa com o banho de banheira de Carolina Lalala, cheio de borbulhas de champanhe e aventuras.

Para ver na Casa do Coreto de Lisboa, às 11h, com bilhetes a 15€ (criança + adulto).

OFICINAS

O Bugalho: Fabrico de Tinta de Escrever

30 de Junho

No Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a proposta de Dália Lourenço é recuar no tempo e escrever como os nossos antepassados. Basta apanhar uns bugalhos, aquelas “esferas castanhas” dos carvalhos de folha caduca, e produzir a tinta para dar asas à criatividade.

Para maiores de seis anos, a oficina criativa acontece no domingo, das 10h30 às 12h30, com repetição a 7 de Julho. Bilhetes de 10€ a 14€.