Porque se faz o teste do pezinho nos recém-nascidos? E não, não tem de ser feito no pé

O rastreio, feito a partir do terceiro dia de vida, permite diagnosticar 28 patologias ainda antes de se manifestarem sintomas, e há espaço para se incluírem novas doenças, dizem as especialistas.

O rastreio neonatal faz-se há mais de 40 anos e veio revolucionar os cuidados materno-infantis em Portugal, onde é informalmente baptizado por teste do pezinho. Mas, afinal, porque se faz este tipo de diagnóstico precoce e que doenças podem ser detectadas? São testadas 28 patologias e há sempre espaço para evolução, explicam as especialistas ao PÚBLICO, a propósito do Dia do Rastreio Neonatal, que se assinala nesta sexta-feira, 28 de Junho.