O amor entre Orfeu e Eurídice, em versão marionetas, no Teatro de Belomonte

Em 2015, o encenador chileno Roberto Merino, que vive em Portugal há já largos anos — exilou-se para fugir da ditadura de Pinochet —, sugeriu homenagear João Paulo Seara Cardoso, fundador do Teatro de Marionetas do Porto, através de uma encenação de Fausto, de Christopher Marlowe. Quase dez anos depois, a histórica companhia portuguesa desafiou Merino a retomar a sua relação. O resultado é Orfeu e Eurídice, que se estreia esta quinta-feira no Teatro de Belomonte, casa do Teatro de Marionetas do Porto. O espectáculo, que revisita o mito grego da história de amor entre as duas personagens que lhe dão título, conta com apresentações até 7 de Julho.