Aqui cuida-se de quem vive com doenças avançadas

É um “oásis” de conforto e apoio integrado no ambiente hospitalar. O novo Espaço Fundação ”la Caixa”, no IPO Porto, reforça a humanização nos cuidados a pessoas com doenças avançadas e suas famílias.

Um espaço acolhedor, de bem-estar, que possa ser quase como uma casa para quem sofre de doença oncológica avançada, mas também para familiares e cuidadores. Este é o propósito do Espaço Fundação ”la Caixa”, inaugurado em Abril no Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO Porto).

Neste reduto cuidar pode assumir várias formas. Cada doente encontra aqui apoio emocional, social e espiritual – numa perspectiva integrada –, complementar aos cuidados de saúde clínicos. Humanizar e aproximar para cuidar melhor, com mais dignidade e bem-estar, em situação de fim de vida.

Mais de 56.400 pessoas já foram acompanhadas, em Portugal, ao abrigo do Programa para o Apoio Integral a Pessoas com Doenças Avançadas – Humaniza, incluindo doentes e os respectivos cuidadores.

O recurso, à disposição dos doentes e acompanhantes no IPO Porto, triplica-se em usos e valências à medida das necessidades de cada pessoa. É, simultaneamente:

entre doentes e familiares, num ambiente mais privado e discreto do que os ambientes hospitalares tradicionais proporcionam; Um espaço de distracção, numa necessária pausa da situação complexa de hospitalização, com acesso facilitado a actividades lúdicas, como pintura, música e escrita, que podem contar com a participação de voluntários.

Um programa ibérico inovador e focado em quem vive com doenças crónicas avançadas

O espaço no IPO Porto é uma das iniciativas mais recentes do Programa para o Apoio Integral a Pessoas com Doenças Avançadas – Humaniza, da Fundação ”la Caixa” com a colaboração do BPI. Além desta unidade, pioneira em Portugal, o Programa já implementou seis espaços em Espanha, também focados no apoio integral ao doente e famílias.

Inauguração presidencial Foto O primeiro Espaço Fundação “la Caixa” para o Apoio Integral em Portugal foi inaugurado a 8 de Abril de 2024. A cerimónia, no IPO Porto, contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assim como do presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, do curador da Fundação ”la Caixa” e presidente honorário do BPI, Artur Santos Silva, do director-geral da Fundação ”la Caixa”, Antonio Vila Bertrán, e o presidente do IPO Porto, Júlio Oliveira.

O Programa Humaniza foi fundado em Espanha, em 2008, e chegou a Portugal em 2018. Afirma-se como um modelo de apoio e organização, com respostas inovadoras, às pessoas com doenças crónicas em fase avançada. Nas suas várias dimensões, o Programa abrange o apoio a doentes e famílias (incluindo na fase de luto), mas também aos profissionais que trabalham nestes contextos desafiantes.

Em Portugal, o Programa está a ser implementado por 11 equipas de apoio psicossocial (EAPS) nas sete regiões do país. Entre os mais de 50 profissionais, encontram-se psicólogos, assistentes sociais e voluntários.

A sua intervenção beneficia já 19 hospitais em território nacional, 17 equipas de apoio domiciliário e 25 estruturas residenciais para pessoas idosas. Desde a sua chegada a Portugal, há mais de cinco anos, que o Programa já acompanhou mais de 25 mil doentes e 31 mil familiares nesta fase extremamente difícil de quem vive com doença crónica avançada.