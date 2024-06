Contratos precários no Estado aumentaram 5,6% no final de 2023

No segundo semestre do ano passado, “61,8% do total de contratos de prestações de serviços foram celebrados na modalidade de tarefa”, segundo o boletim estatístico do emprego público.

Os contratos de prestação de serviços no Estado aumentaram 5,6% no final de 2023, para 17.110, de acordo com o boletim estatístico do emprego público.

De acordo com o documento, da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), “no último dia do 2.º semestre de 2023 observou-se um aumento de 5,6% das prestações de serviços, comparando com o período homólogo, e registou-se uma variação positiva de 9,7% durante o 2.º semestre de 2023”.

Segundo os dados divulgados esta quinta-feira, “no aumento observado face ao período homólogo salienta-se o acréscimo das prestações de serviço na modalidade de tarefa na área governativa do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, enquanto o aumento verificado no 2.º semestre de 2023 se atribui essencialmente à administração local”.

Assim, no segundo semestre do ano passado, “61,8% do total de contratos de prestações de serviços foram celebrados na modalidade de tarefa”, sendo que, em 31 de Dezembro de 2023, a grande maioria dos prestadores de serviços (91,1%) exerciam a sua actividade em entidades enquadradas na actividade “Administração Pública, Defesa e Segurança Social obrigatória”.

O boletim revelou ainda que, em 31 de Dezembro de 2023, globalmente, “o emprego nas administrações públicas situava-se em 745.590 postos de trabalho, o que representa um aumento de 2,5% face a 31 de Dezembro de 2011 (mais 17.889 postos de trabalho) e um aumento de 0,5% em termos homólogos (mais 3.428 postos de trabalho)”.