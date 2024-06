Ronaldo inaugurou a academia georgiana onde se formou Kvaratskhelia

Onze dos jovens presentes na inauguração da academia de Tblissi defrontaram e venceram o craque português no jogo da passada quarta-feira.

Em 2013, a qualidade de Cristiano Ronaldo já não passava (de todo) despercebida. Nesse ano, já tinha uma Bola de Ouro e estava prestes a receber outra. Marcou 69 golos em 59 jogos com o Real Madrid e com a selecção nacional, entre muitos outros números impressionantes. Na qualidade de um dos melhores jogadores do mundo, foi convidado a inaugurar a academia de futebol de Tbilissi.

Na companhia de Shevchenko e Kaladze, o internacional português cortou as fitas de uma das academias mais importantes da Geórgia. Mal sabia ele, em 2013, que em 2024 iria defrontar 11 dos jovens presentes naquele momento, inclusive Kvaratskhelia, homem do jogo de quarta-feira, em que Portugal perdeu contra a Geórgia, na fase de grupos do Euro 2024, por 2-0.

Entre outras das, na altura, crianças que defrontaram (e venceram) o ídolo de infância, também estava o guarda-redes Giorgi Mamardashvili, que, de momento, é o melhor da competição europeia na sua posição, acumulando, em três jogos, 20 defesas.

A noite foi particularmente especial para Kvaratskhelia que antes do jogo admitiu que jogar contra Ronaldo era um sonho. Não só o fez, como foi o melhor em campo e ainda levou a camisola do seu ídolo para as celebrações da selecção georgiana.

"Kvara" recorreu às redes sociais para mostrar as celebrações da sua equipa, mas também para partilhar a fotografia que junta a camisola do seu ídolo e o troféu de melhor jogador do Geórgia-Portugal.

Por cima da fotografia partilhada, escreveu “dreams” (“sonhos”, em português). Esta quinta-feira, ainda partilhou a publicação da página de Instagram oficial da Liga Italiana que juntava o momento em que "Kvara" e CR7 se encontraram em 2013 e o momento em que se cumprimentaram no jogo de quarta-feira.

A Geórgia fez história frente a Portugal. Na mesma edição em que assinalaram a primeira vez da selecção a chegar à fase final do Euro, também conseguiram passar a fase de grupos e, assim, avançar para os oitavos-de-final.

No final do jogo, "Kvara", atleta do Nápoles, admitiu que era "o melhor dia" da sua vida.

Os georgianos terão que jogar contra Espanha, no próximo domingo, às 20h. Já Portugal, que apesar da derrota passou em primeiro lugar do Grupo F, encontra a Eslovénia, na segunda-feira, dia 1 de Julho, também às 20h.