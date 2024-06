Pierre Gasly renova com a equipa de Fórmula 1 Alpine

O piloto francês Pierre Gasly vai continuar a correr na Alpine, no Mundial de Fórmula 1, anunciou esta quinta-feira a escuderia gaulesa, que não revelou a duração do contrato, apenas que será de mais de uma temporada.

Gasly, de 28 anos, e outrora da Alpha Tauri, está na segunda temporada na Alpine e garante sentir-se "em casa, nesta grande equipa", recordando que "o plano sempre foi construir um projecto de longo prazo" na escuderia.

Numa temporada e meia ao serviço da Alpine, Gasly conquistou 67 pontos, num percurso em que se destaca o terceiro lugar no Grande Prémio dos Países Baixos em 2023, ano em que também conseguiu um pódio na corrida sprint na Bélgica.

Esta temporada tem sido "desafiante", segundo o francês, que ainda só conseguiu cinco pontos, após um início de época em que os dois carros da equipa lutavam para fugir dos últimos postos.

Gasly, que venceu o Grande Prémio de Itália em 2020, ainda não tem companheiro de equipa para a próxima temporada, uma vez que a Alpine já anunciou a saída do francês Esteban Ocon no final da época, tendo já sido noticiado o interesse no espanhol Carlos Sainz, que vai deixar a Ferrari.

A Aston Martin também anunciou a continuidade do canadiano Lance Stroll na próxima temporada, mantendo a dupla de pilotos, uma vez que o espanhol Fernando Alonso, duas vezes campeão mundial, também já tinha renovado.

Stroll estreou-se na Fórmula 1 em 2017, ao serviço da Williams, mudando-se em 2019 para a Racing Point, que se tornou, dois anos, depois na Aston Martin, depois de a equipa ter sido comprada por um consórcio liderado pelo seu pai, Lawrence Stroll.

Atualmente, Stroll ocupa o 11.º lugar do Mundial de Fórmula 1, com 17 pontos, menos 24 do que Fernando Alonso, que está no nono posto do campeonato de pilotos.