Paulinho deixa Sporting e assina pelos mexicanos do Toluca

O avançado internacional português Paulinho vai jogar no Toluca FC, após quatro temporadas no Sporting, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga mexicana de futebol, treinado por Renato Paiva.

"O nove está aqui. Bem-vindo, Paulinho", pode ler-se numa publicação do Toluca nas redes sociais, acompanhada por um vídeo em que o avançado luso surge a escrever o seu nome numa parede.

No seu site oficial, o Toluca também anunciou a contratação de Paulinho, ainda que sem revelar a duração do contrato assinado com o jogador.

O Sporting, que se despediu do avançado através de várias publicações nas redes sociais, recordando o percurso de "leão" ao peito, informou, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que receberá pela transferência "o montante fixo de sete milhões e setecentos e cinquenta mil euros e o montante condicional de duzentos e cinquenta mil euros, o qual será devido em função da verificação de determinados objectivos relacionados com o desempenho desportivo do jogador e do Toluca".

Na mesma nota enviada ao regulador do mercado, a SAD do Sporting indicou ter chegado a acordo com o Sporting de Braga para a aquisição, por 750 mil euros, dos 30% dos direitos económicos que ainda estavam na posse do clube bracarense.

Paulinho, de 31 anos, assinou pelo Sporting em Fevereiro de 2020, proveniente do Sporting de Braga, depois de ter vestido as camisolas de Gil Vicente, Trofense e Santa Maria. No Sporting fez 145 jogos, 53 golos e 21 assistências e leva consigo dois campeonatos, uma Taça da Liga e uma Supertaça.

Os "leões" pagaram 16 milhões de euros por 70% do passe do avançado natural de Barcelos, que marcou dois golos em três jogos pela selecção portuguesa, num negócio que envolveu ainda as cedências do defesa colombiano Cristián Borja e do avançado esloveno Sporar.

Na altura, a contratação de Paulinho foi a mais cara contratação de sempre do Sporting, superando, então, os 11,85 milhões de euros pagos pelos "leões", ao Wolfsburgo, pelo internacional neerlandês Bas Dost.

Estes montantes foram ultrapassados pelas contratações, na época passada, do avançado sueco Viktor Gyökeres, aos ingleses do Coventry, por 20 milhões de euros, e do médio dinamarquês Morten Hjulmand, aos italianos do Lecce, por 18.