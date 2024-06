Manuel Fernandes, antiga glória do Sporting, morre aos 73 anos

Manuel Fernandes, antigo jogador do Sporting onde esteve como jogador entre 1975 e 1987, tendo sido uma das maiores figuras da história do clube, morreu esta quinta-feira. Lutava há muito tempo contra um tumor e estava hospitalizado há vários dias. A antiga glória do futebol tinha 73 anos.

Enquanto jogador, Manuel Fernandes foi um exímio finalizador, cumprindo uma carreira brilhante, primeiro na CUF, depois no Sporting – a grande paixão da sua vida desportiva e onde realizou 433 jogos e 257 golos – e finalmente no Vitória de Setúbal.

Foi ainda internacional A por 30 vezes e somou mais sete jogos em representação das selecções B e sub-21.

Na temporada 2000/01, regressou a Alvalade mas como treinador, anos depois de ter sido adjunto. Posteriormente, tornou-se dirigente na estrutura sportinguista.

O Sporting publicou um vídeo emotivo de despedida do seu antigo número 9 e capitão.

"Fiz aquilo que mais gostava, que era chegar um dia ao Sporting. Nem que fosse 1 jogo, eu ficaria feliz"



Foram 433 jogos, 257 golos e uma vida de Leão ao peito.



????????????????, eterno capitão Manuel Fernandes ?? pic.twitter.com/VkDtedrwne — Sporting CP ?? (@SportingCP) June 27, 2024

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já manifestou as suas condolências. Numa mensagem publicada no seu site, Fernando Gomes, presidente da FPF, lamentou a morte de Manuel Fernandes.

"Foi com profunda tristeza que tive conhecimento da morte do Manuel Fernandes, um jogador extraordinário, um homem simples e bom, um grande capitão e uma enorme referência do Sporting Clube de Portugal."

Também o Benfica e o FC Porto já reagiram à morte de Manuel Fernandes. Os "encarnados" expressaram "profundas condolências" pelo desaparecimento do antigo capitão sportinguista. "À família e amigos, o clube endereça sentidos pêsames. Que descanse em paz", reagiu o clube "encarnado".

Quanto aos "dragões", enviaram "sentidas condolências à família e amigos" do ex-jogador do Sporting, acrescentando: "Grandes adversários enriquecem a nossa história."

A nota de pesar do Sporting pela morte de Manuel Fernandes "O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Manuel Fernandes, antigo futebolista, treinador e dirigente Leonino que faleceu esta quinta-feira aos 73 anos.



Oriundo da CUF, Manuel Fernandes chegou ao emblema de Alvalade em 1975 e rapidamente se afirmou como uma figura de grande relevo. Um goleador nato, foi-se tornando, ao longo dos mais de dez anos em que jogou no Sporting CP, no ídolo de uma geração e numa das figuras mais importantes da história do Clube.



De Leão ao peito, realizou mais de 400 jogos e apontou mais de 250 golos, conquistando dois Campeonatos Nacionais (1979/1980 e 1981/1982), duas Taças de Portugal (1977/1978 e 1981/1982) e uma Supertaça (1982).



Mais tarde, regressou ao Sporting CP na condição de treinador, tendo sido adjunto e, em 2000/2001, treinador principal, conquistando uma Supertaça. Foi também dirigente, tendo a seu cargo a equipa B e, numa segunda passagem, o departamento de scouting.



Exerceu, nos últimos anos de vida, as funções de comentador na Sporting TV, onde era visível o seu Sportinguismo, e de embaixador do Sporting CP.



Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de esforço e dedicação ao Clube", pode ler-se.

As reacções à morte de Manuel Fernandes sucedem-se e vêm dos mais variados quadrantes, denotando bem a dimensão que o ex-futebolista tinha no panorama nacional. Clubes como o Santa Clara, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, que Manuel Fernandes treinou, já manifestaram a sua tristeza pela morte do seu ex-técnico.

Também Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, já manifestou o seu pesar pela morte daquele que considerou ser "uma das grandes referências do futebol português".



"Há homens que nos marcam como jogadores. Há jogadores que nos marcam como homens. Manuel Fernandes deixou-nos a sua marca, inigualável, como jogador e como homem. Deixou-me, pessoalmente, uma marca na vida. Hoje o futebol português viu partir uma das suas grandes referências", escreveu o líder da Liga portuguesa.