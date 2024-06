Zénite na Bobadela: as ruínas em que o teatro de Sílvio Vieira sobrevive

No final da sua trilogia, o autor e encenador criou um teatro provisório no vale do Trancão. Zénite, até 21 de Julho, é um desafio ao olhar e ao lugar que o público ocupa num teatro.

Apercebemo-nos primeiro de um pequeno barco que desce o rio. Está, talvez, a dois quilómetros, é um ponto pequenino lá em baixo, com quatro pessoas a bordo e que vai navegando lentamente as águas. Não é logo claro se o barco faz ou não parte do espectáculo. Mas depois percebemos que sim, à medida que uma voz de mulher vai descrevendo a paisagem, como se numa aula de anatomia, chamando àquele curso de água (enfiado no fundo de um vale) um “corpo com espinha aguada ao centro, conectada a um órgão maior e que se perde de vista”.