Três galerias portuguesas participam em feira londrina de arte Frieze em Outubro

Pedro Cera, Vera Cortês e Madragoa juntam-se a artistas como Jaime Welsh e Maria Trabulo no importante evento do sector.

As galerias portuguesas Vera Cortês, Madragoa e Pedro Cera vão participar na feira de arte Frieze, que acontece em Londres em Outubro, anunciou esta quinta-feira a organização do evento.

A decorrer entre 9 e 13 de Outubro no Regent's Park, em Londres, a Frieze — a par da feira dedicada a arte antiga e antiguidades Frieze Masters — vai contar este ano com um novo desenho, feito pelo A Studio Between.

Na lista de mais de cem galerias participantes figura a portuguesa Vera Cortês, de Lisboa, enquanto a Madragoa, também de Lisboa, vai estar presente na secção Focus (dedicada a jovens galerias) para apresentar o trabalho do artista Jaime Welsh. A artista Maria Trabulo estará representada na mesma secção através da galeria canadiana Towards.

Já a galeria Pedro Cera vai marcar presença na secção temática Smoke ("Fumo", na tradução do inglês), organizada pelo curador Pablo José Ramirez e dedicada a "trabalhos em cerâmica que explorem histórias diaspóricas ou indígenas". A galeria portuguesa vai apresentar obras do artista guatemalteco Manuel Chavajay.

"Os nossos visitantes este ano vão encontrar uma feira reimaginada, com apresentações a solo e artistas emergentes em primeiro plano e no centro, numa demonstração do compromisso da Frieze para com a arte mais entusiasmante a ser feita hoje", disse a directora da Frieze, Eva Langret, citada em comunicado.

No total, vão estar presentes 160 galerias de 43 países.