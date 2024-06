Toquinho e Camilla Faustino: “Cada número num show tem de emocionar as pessoas”

Vimo-lo e ouvimo-lo em 2018 e 2019, em vários palcos portugueses, e agora Toquinho está de volta, de novo com a cantora Camilla Faustino, integrando Portugal na sua digressão europeia. Já actuou em Braga (dia 18, no Altice Fórum), no Porto (dia 19, na Casa da Música) e em Coimbra (dia 21, no Convento de São Francisco) e esta quinta-feira apresenta-se no Tivoli BBVA, em Lisboa, às 21h, num concerto integrado nas comemorações do centenário deste teatro, seguindo daí para vários espectáculos em Espanha, que só serão interrompidos para uma derradeira apresentação em Portugal, no Festival Jardins do Marquês, em Oeiras, a 9 de Julho. Com Toquinho (voz e violão) e Camilla (voz) estarão Mauro Martins (bateria) e Dudu Penz (baixo).

