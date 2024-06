Sexta na TV: Boas Raparigas, poses de drag e Miúcha

CINEMA

Boas Raparigas

Biggs, 19h20

Lilly e Gerri são melhores amigas a passar um último Verão juntas em Nova Iorque antes de irem para a faculdade. Fazem um voto: vão perder a virgindade antes de a estação acabar. Ambas começam a interessar-se pelo mesmo homem mais velho. Um drama coming of age de 2013, foi o primeiro (e até agora único) filme a ser realizado pela argumentista Naomi Foner, cuja carreira tinha começado nos anos 1970. Foner foi nomeada para um Óscar em 1988, pelo guião de Fuga Sem Fim, de Sidney Lumet, mas talvez seja, hoje, mais conhecida por ser mãe dos actores Maggie e Jake Gyllenhaal. No elenco, Elizabeth Olsen, Dakota Fanning, Boyd Holbrook, Ellen Barkin, Richard Dreyfuss, Clark Gregg, Peter Sarsgaard ou Demi Moore.

Fancy Dance

Apple TV+, streaming

Estreia. Erica Tremblay, realizadora nativa americana que tem feito carreira no mundo das curtas documentais, estreia-se aqui nas longas de ficção com um filme sobre uma mulher que procura incessantemente a irmã que desapareceu enquanto cuida da sobrinha. A custódia começa a estar em risco quando é disputada pelo pai da miúda. A protagonista é Lily Gladstone, que este ano foi nomeada para um Óscar pelo seu papel no filme Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, e uma actriz cada vez mais badalada. Fancy Dance teve estreia no festival de cinema de Sundance em 2023 e foi vendido à Apple TV+. Conta ainda com Isabel DeRoy-Olson, Shea Whigham e Audrey Wasilewski.

SÉRIES

WondLa

Apple TV+, streaming

Estreia. Eva Nine nunca saiu do bunker de tecnologia de ponta em que vive e é cuidada por um robô. Nunca viu o sol nem o mundo real. Só que, um dia, a sua casa é atacada e vê-se obrigada a sair, encontrando ambientes que nunca tinha visto sem ser via holograma. É aí que se vê num país estranho, chamado Orbona, onde não há outros humanos, mas ganha vários amigos extraterrestres. Esta série de animação 3D de ficção científica e fantasia é baseada na saga de livros infantis escritos por Tony DiTerlizzi. A adaptação é de Bobs Gannaway.

REALITY SHOW

The Mole

Netflix, streaming

Estreia da segunda temporada. Um novo conjunto de 12 concorrentes e novos desafios pelos quais têm de passar enquanto adicionam dinheiro ao prémio colectivo final e uma nova oportunidade para descobrirem: quem é o espião que foi plantado pela produção? É esta a premissa deste reality show da Netflix.

DOCUMENTÁRIOS

Segura Essa Pose

Globoplay, streaming

Estreia. Tal como Paris is Burning, documentário de Jennie Livingston de 1990, olhava para a cultura ballroom de espectáculos de drag em Nova Iorque, este misto de documentário e reality show de sete episódios observa essa cultura no Rio de Janeiro. Também documentados na série Pose, são bailes, concursos de poses em que pessoas LGBTQIA+, muitas delas racializadas, se juntam para uma competição entre casas, e têm sido cada vez mais populares nos últimos anos. A série foi idealizada por Lucas Fonseca, Lucas Fratini e Sandro Lima e é realizada por este último e Chica Andrade.

Miúcha, a Voz da Bossa Nova

TVCine Edition, 22h

Este documentário de 2022 assinado por Liliane Mutti e Daniel Zarvos passou no festival IndieLisboa e olha para a cantora brasileira Miúcha (1937-2018). Conta a história desse ícone da bossa nova pelas suas próprias palavras, com a ajuda de imagens de arquivo, entre gravações caseiras e depoimentos, para lá da sua associação a homens mais famosos, como o irmão Chico Buarque ou o ex-marido João Gilberto, bem como o trabalho com Tom Jobim e Vinicius de Moraes. A seguir, às 23h40, passa A Casa de Dentro Carlos Nogueira, de Luís Alves de Matos, sobre o artista plástico português que dá nome ao filme. É o final do ciclo Música e Arte do TVCine Edition.

Pride From Above

Disney+, streaming

Estreia. Tal como o nome indica, esta média-metragem de Jen Kerrison olha de cima para baixo para paradas do orgulho LGBTQIA+, cujo mês está agora a chegar ao fim. Fá-lo com filmagens aéreas de à volta do mundo. Isto enquanto conta a história do activismo e as batalhas travadas para que estas celebrações fossem cada vez mais aceites.