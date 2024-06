Morreu o actor norte-americano Bill Cobbs, aos 90 anos

O actor norte-americano Bill Cobbs morreu esta terça-feira, 25 de Junho, aos 90 anos. Sem adiantar detalhes, a família informou apenas que o actor morreu "pacificamente" em casa, na Califórnia.

"Um querido parceiro, irmão mais velho, tio, padrasto, padrinho e amigo, Bill celebrou recentemente e com alegria o seu 90.º aniversário rodeado por quem amava", escreveu o seu irmão, Thomas Cobbs, no Facebook.

Com mais de 50 anos de carreira, Bill Cobbs contracenou, por exemplo, com Whitney Houston e Kevin Costner em O Guarda-Costas e entrou em À Noite no Museu, ao lado de Ben Stiller.

Em 2020, aos 86 anos, venceu um Emmy pela participação na série televisiva infantil Dino Dana.

Cobbs nasceu em Cleveland, no estado norte-americano de Ohio, a 16 de Junho de 1934.

Serviu durante oito anos na Força Aérea dos Estados Unidos, trabalhou na empresa International Business Machines Corporation (IBM) e como vendedor de carros, e só aos 36 anos chegaria aos palcos e ecrãs.