Festival MED arranca esta quinta-feira em Loulé para 20.ª edição e 54 concertos

Os 20 anos do Festival MED serão comemorados entre esta quinta-feira e domingo no centro histórico de Loulé, com um total de 90 horas de música portuguesa e internacional, 54 concertos e 378 músicos de 31 países.

Anthony B (Jamaica), Dubioza Kolektiv (Bósnia), Kumbia Boruka (México), Roberto Fonseca (Uruguai), Tito Paris (Cabo Verde), Afrotronix (Chade), Idiotape (Coreia do Sul) e Puuluup (Estónia) são alguns dos principais nomes da 20.ª edição do evento iniciado em 2004 por aquele município do distrito de Faro.

O cartaz do MED engloba também os portugueses Cara de Espelho, Kumpania Algazarra, Rita Vian, Mazgani e Cristina Branco, entre outros.

A principal novidade deste ano, que se repetirá em edições futuras, é a designação de um país convidado, que em 2024 será Marrocos, contando com um espaço próprio no recinto e uma programação específica, em termos musicais e noutras vertentes culturais.

Além das actuações de Oum, Samifati e da dupla Widad Mjama e Khalid Epi, artistas daquele país do norte de África, os visitantes poderão ver artesãos, ouvir música tradicional marroquina e degustar alguma da sua gastronomia, estando também prevista uma conferência, a apresentação de um livro e duas exposições sobre Marrocos.

As 90 horas de música da 20.ª edição do Festival MED serão distribuídas pelos 12 palcos do recinto a partir desta quinta-feira, em que actuam Kumbia Boruka, Dubioza Kolektiv, Puuluup, Cara de Espelho, 47Soul, Kin'Gongolo Kiniata, Albaluna com Ahmed Hamdi Moussa, Mouvman Alé e João Frade Trio com Miron Rafajlovic.

Na sexta-feira, o programa inclui concertos de Roberto Fonseca, Tito Paris, Antti Paalanen, Ko Shin Moon, Hip Horns Brass Collective, Acácia Maior, Al-Qasar e Kumpania Algazarra.

Tabanka Djaz, Anthony B, Mazgani, Cristina Branco, Rita Vian, Bixiga 70, Afrotronix, Lina, Eneida Marta & Huca e Idiotape são alguns dos artistas que animam a noite de sábado em Loulé.

O evento, que se expande além da música para áreas como o cinema, literatura, artes plásticas ou gastronomia, e que no domingo terá um dia aberto, com entrada livre, contará também com cem expositores de artesanato, duas exposições de arte e 12 grupos de artistas de rua.

Nas 19 edições anteriores, passaram pelo festival louletano mais de 355 mil visitantes e 665 bandas, em representação de 75 países, de acordo com a organização.