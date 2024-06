Foi apresentado o Arquivo Nacional do Som, caixa-forte da memória sonora portuguesa

Um edifício de cinco andares, em Mafra, preencherá um vazio no património português. Projecto de arquitectura do Arquivo Nacional do Som, pelo atelier Carvalho Araújo, apresentado esta quinta-feira.

Ficará instalado numa rua oblíqua ao Convento de Mafra, com vista aberta para o edifício histórico com que rimará no material e na tonalidade da fachada. Ficará, ou seja, está prestes a tornar-se realidade, e essa é uma notícia que há muito ansiavam os etnomusicólogos e investigadores que desde os anos 1990 alertavam para um vazio que urgia preencher na preservação do património em Portugal. O vazio era o do som e a espera está prestes a acabar. O projecto vencedor do concurso de arquitectura para o Arquivo Nacional do Som, da autoria do atelier bracarense Carvalho Araújo, foi apresentado esta quinta-feira de manhã em Mafra.