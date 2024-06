Da tesoura às pontes. Novo método de edição genética em bactérias

Desde que aprendemos a decifrar o ADN, ou seja, todas as letras que nos definem e constroem como somos, que a promessa da edição genética paira. E, com a reescrita do ADN, uma espécie de “manual de instruções” dos organismos vivos, poderemos desactivar certos genes ou corrigir mutações, por exemplo – a maior promessa está mesmo no tratamento e prevenção de doenças. Ao longo das últimas duas décadas, a emergência de várias técnicas de edição genética – como o ARN de interferência ou a famosa CRISPR/Cas9 – renovou esta promessa, embora essas técnicas continuem longe da prática clínica. Agora, há um novo furor em torno de outra técnica, em que se repetem as expressões usadas: mais precisa, eficaz e resolve os problemas da geração anterior. A nova geração de edição do genoma poderá pertencer às pontes de ARN.

