SNS terminou 2023 com défice de 435 milhões de euros, menos de metade do ano anterior

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) conseguiu, em 2023, reduzir o défice para menos de metade do valor atingido no ano anterior. Contas feitas, o ano terminou com um défice de 435,1 milhões de euros, ou seja, houve uma melhoria na ordem dos 631,5 milhões de euros face a 2022. Apesar disso, de acordo com um relatório do Conselho das Finanças Públicas (CFP) publicado esta quarta-feira, “desde 2014 que o peso da despesa do SNS na despesa pública total tem vindo a aumentar, tendo alcançado o valor máximo de 12,5% em 2023”.

