Maior prémio do Euromilhões em Portugal ainda não foi reclamado

Um jackpot de cerca de 213,8 milhões de euros atribuído em Portugal. É este o cenário que se tornou realidade para um apostador no distrito do Porto nesta terça-feira.

Apesar do valor avultado, a Santa Casa da Misericórdia confirmou ao PÚBLICO que “o maior [prémio] de sempre atribuído em Portugal, desde o início de exploração deste jogo pelos Jogos Santa Casa, em 2004”, ainda não foi reclamado.

“Até ao momento, o apostador premiado ainda não contactou os Jogos Santa Casa”, esclareceu a entidade.

Este é o 78.º primeiro prémio entregue no país. Os 214 milhões de euros sorteados sobem agora ao topo de uma vasta lista de primeiros prémios, destronando os 190 milhões de euros atribuídos em Castelo Branco, em 2014.

Seguem-se outros valores como o de 163,5 milhões de euros atribuídos em Coimbra, em 2015; o de 100,7 milhões de euros atribuídos em Lisboa, em 2020; e o de 100 milhões de euros atribuídos no Porto, em 2015.

O segundo prémio, de 141 mil euros, saiu a oito apostadores, um deles em Portugal.

Como proceder quando se ganha o jackpot?

Segundo a Santa Casa da Misericórdia, “no momento em que o apostador toma conhecimento de que a sua aposta é premiada, pode optar ou por ligar para a Linha Directa Jogos, ou dirigir-se a um mediador dos Jogos Sociais do Estado que nos contacta de imediato. Em alternativa, pode deslocar-se às instalações da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa [SCML]/Departamento de Jogos [DJ] em Lisboa ou no Porto”.

Quanto ao acompanhamento prestado aos recém-vencedores, a Santa Casa garante “um canal de comunicação directo e personalizado com o RAP (responsável pelos altos premiados)”. “Os procedimentos subsequentes são simples: o apostador é identificado, o recibo premiado é verificado e fica à guarda do DJ, e, decorrido o prazo regulamentar, o prémio é pago por transferência bancária”, explica.

Questionada quanto a acompanhamento específico e personalizado, a entidade refere que “os apostadores portugueses têm revelado, ao longo do tempo, uma grande maturidade e serenidade na gestão de elevadas verbas, pautando-se pela discrição, sendo que, sem excepção, a maior preocupação de todos eles é que lhes seja garantido o total anonimato, até por questões de segurança pessoal e familiar”.

Em 2021, o Euromilhões registou cerca de 605 milhões de euros em vendas. Em 2022, desceu para perto dos 568 milhões e no ano passado para os 514 milhões de euros. De forma a tentar aumentar as vendas do Euromilhões, e segundo o Plano de Actividades e Orçamento de 2024 (PAO), os jogos da Santa Casa vão apostar numa estratégia promocional agressiva, que está concertada com os parceiros europeus, que prevê, por exemplo, a realização de mais sorteios especiais, nomeadamente jackpots excêntricos.

