Votação dos pedidos para a audição de Lucília Gago no Parlamento adiada pelo Chega

A votação dos pedidos para a audição da procuradora-geral da República, Lucília Gago, apresentados pelo Bloco de Esquerda (BE) e pelo PAN, foi adiada potestativamente, isto é, de forma obrigatória, pelo Chega, na comissão de Assuntos Constitucionais.

O PAN tinha proposto esta segunda-feira que Lucília Gago seja ouvida no Parlamento para fazer um balanço da aplicação da lei da organização de investigação criminal e do cumprimento das garantias constitucionais e legais de protecção do segredo de justiça. Já o BE chamou esta terça-feira a procuradora-geral à Assembleia da República, com carácter de urgência, para que apresente o relatório anual de actividade da Procuradoria-Geral da República e preste "os esclarecimentos que se revelem necessários".

O PCP e o Livre deram sinais de acompanhar as propostas, mas os restantes partidos evitaram tomar uma posição. E o Chega, que agora forçou o adiamento da votação dos pedidos, mostrou-se mesmo crítico da ideia, tendo André Ventura insinuado que chamar ao Parlamento a procuradora-geral se trata de uma "perseguição política aos órgãos de justiça". O líder do partido defendeu, contudo, que o Chega, de forma genérica, nunca se oporá a que alguém seja ouvido na Assembleia da República, segundo a Lusa.

Os pedidos de audição — que serão votados na próxima reunião da comissão — chegaram depois da divulgação de escutas que envolvem o ex-primeiro-ministro, António Costa, no âmbito da Operação Influencer, pela comunicação social, o que levou a Procuradoria-Geral da República a abrir um inquérito para investigar fugas de informação.