Montenegro esquiva-se ao IRS, mas alinha com o PS para reforma da Justiça

O seu último debate quinzenal foi em meados de Outubro de 2023, mas António Costa voltou, nesta quarta-feira, a ser o protagonista no plenário da Assembleia da República, com um outro primeiro-ministro, de cor política diferente, a defendê-lo quase à exaustão para o cargo de presidente do Conselho Europeu. E acabou por ser também o actor secundário quando o líder da bancada do PSD, Hugo Soares, e o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, levaram para o debate a reforma da justiça (a reboque da polémica com a divulgação de escutas em que Costa foi um alvo acidental), e Montenegro deixou a porta aberta para alguns acertos sobre escutas e violação do segredo de justiça.

