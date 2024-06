Leitão Amaro: “SEF foi condenado a morte lenta”

Ministro da Presidência diz que “há várias [medidas] já em plena execução” e salienta que a estrutura para recuperar processos pendentes contará com 300 funcionários.

António Leitão Amaro está esta manhã a ser ouvido na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. O ministro da Presidência destacou o “desafio muito grande relativamente ao tema da imigração em Portugal” e deu conta das medidas do plano de acção para as migrações do Governo já em “plena execução”.

"Há um desafio muito grande relativamente ao tema da imigração em Portugal", defendeu Leitão Amaro, sublinhando que o antigo sistema de regras "estava a gerar pressão".

"O processo de extinção do SEF correu mal e foi um erro", referiu, acrescentando que o serviço "foi condenado a uma morte lenta, durante três anos".

O ministro da Presidência destacou como problemas em matéria de migrações o mecanismo da manifestação de interesse, o processo de extinção do serviço de estrangeiros e fronteiras (SEF), a sobrecarga da AIMA e o sistema de controlo de fronteiras.

Leitão Amaro referiu que das 41 medidas incluídas no plano de acção para as migrações, apresentado pelo Governo a 3 de Junho, “há várias já em plena execução”, nomeadamente a revogação do mecanismo da manifestação de interesse, promulgada pelo Presidente da República pouco tempo depois do anúncio da iniciativa.

A somar à revogação da manifestação de interesse, Leitão Amaro disse que no Conselho de Ministros da véspera, o Governo aprovou um decreto-lei, que inclui a prorrogação por um ano dos documentos e vistos para imigrantes em Portugal, a “revisão de algumas competências da AIMA” e o reforço do papel do Observatório de Migrações.

A estas iniciativas, junta-se a criação de uma "Estrutura de Missão para a Recuperação de Processos Pendentes na AIMA", com a duração máxima de um ano e com 300 funcionários, uma resolução também aprovada no Conselho de Ministros de terça-feira.