Cinco pacotes de medidas depois, Governo só entregou seis leis ao Parlamento

Desde que tomou posse, o Governo só levou seis iniciativas à Assembleia da República, sendo que três foram pedidos de autorização legislativa. Depois de ter perdido para o Partido Socialista a batalha do IRS – em que o projecto de lei do PS foi aprovado e a redução do IRS do executivo foi chumbada com votos contra dos socialistas, Bloco de Esquerda, PCP e Livre, e contou a abstenção do Chega –, o Governo da Aliança Democrática (AD) conseguiu, por agora, passar no Parlamento quatro propostas de lei. No total, o executivo já apresentou 154 medidas divididas por cinco pacotes – anticorrupção, migrações, saúde, juventude e habitação.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt