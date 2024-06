António Costa na sua cadeira de sonho

Neste P24, ouvimos a correspondente do PÚBLICO nas instituições europeias, Rita Siza.

Os negociadores das famílias políticas europeias fecharam nesta terça-feira o acordo para a distribuição dos cargos de topo da União Europeia. A nomeação do ex-primeiro-ministro António Costa para líder do Conselho Europeu está garantida. Neste P24, ouvimos a correspondente do PÚBLICO nas instituições europeias, Rita Siza.

