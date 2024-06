Ana Catarina Mendes e Cotrim de Figueiredo eleitos vice-presidentes das bancadas do PE

A ex-ministra do PS vai ser uma das vice-presidentes da bancada europeia dos socialistas e o ex-líder da IL um dos vice-presidentes do grupo dos liberais no Parlamento Europeu.

A eurodeputada do PS Ana Catarina Mendes foi esta quarta-feira eleita uma das nove vice-presidentes do grupo dos socialistas no Parlamento Europeu (PE) e João Cotrim de Figueiredo, eurodeputado da Iniciativa Liberal (IL), é agora um dos oito vice-presidentes da bancada liberal europeia.

Numa publicação no X (antigo Twitter), o grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, a segunda maior bancada do Parlamento Europeu, divulgou que, além de ter reeleito Iraxte Garper como líder, nomeou a ex-ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares como vice-presidente. Ana Catarina Mendes junta-se a uma lista de nove outros vice-presidentes e um tesoureiro que assumem a direcção do grupo.

"Com Iraxte Garper, estamos prontos para trabalhar para uma Europa mais democrática, justa, mais social. Uma em que ninguém fica para trás", escreveu a família europeia, que elegeu 136 eurodeputados nas eleições europeias.

Ana Catarina Mendes assumiu que "é com muita alegria e sentido de responsabilidade" que foi eleita, numa publicação nas redes sociais. E garante que irá "trabalhar, todos os dias, por uma Europa que luta contra as desigualdades e que se declina na construção de sociedades decentes".

Também no X, a IL anunciou que "João Cotrim Figueiredo foi hoje eleito vice-presidente do grupo parlamentar dos liberais europeus", com 48 votos em 71. A informação foi confirmada à agência Lusa por fonte dos liberais europeus, que indicou que Cotrim é um dos oito vice-presidentes eleitos, com o irlandês Billy Kelleherum a assumir o primeiro lugar na hierarquia das vice-presidências.

Em comunicado entretanto divulgado, o Renovar a Europa indica que o grupo "ficou hoje mais forte" com a nova constituição, contando agora com 75 membros, dois dos quais da IL, "esperando-se que continue a aumentar nos próximos dias".

João Cotrim de Figueiredo chegou a apresentar a sua candidatura à presidência do Renovar a Europa, mas quatro horas depois retirou-se após "discussões francas e frutíferas" com a presidente do grupo político, a eurodeputada francesa Valérie Hayer.

Notícia actualizada com declaração de Ana Catarina Mendes