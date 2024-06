Kevin, o cão mais alto do mundo, morreu aos três anos

O dogue alemão morreu após ter sido submetido a uma cirurgia. Zeus, o anterior recordista do título, também morreu com a mesma idade.

Kevin, o dogue alemão que, no início de Junho, recebeu o título de cão vivo mais alto do mundo do Guinness World Records, morreu depois de ser submetido a uma cirurgia, anunciou na segunda-feira, dia 24 de Junho, o site de recordes, sem adiantar mais detalhes.

O cão, que media 2,13 metros de altura apoiado pelas patas traseiras e 97 centímetros de comprimento, vivia com os donos Tracy e Roger Wolfe e os filhos do casal na cidade norte-americana de West Des Moines, no Iowa. Morreu aos três anos.

O nome é uma referência à personagem Kevin McCallister da saga Sozinho em Casa.

De acordo com o Guinness, Kevin era quase do mesmo tamanho de uma criança e 20 centímetros mais alto do que a estatura média de um dogue alemão (que mede 76 centímetros de comprimento).

Foto Kevin com os donos Tracy e Roger Wolfe e os filhos do casal, Alexander e Ava Guinness World Records

No entanto, asseguram os donos em comunicado citado pelo jornal britânico Guardian, apesar da estatura imponente, era um animal sossegado que gostava de passar os dias a dormitar no sofá e tinha medo do aspirador. Comia dez taças de ração por dia — e toda a comida que encontrasse no balcão da cozinha.

“Gostávamos que estas raças gigantes, e todos os cães, pudessem viver mais do que vivem. Nunca é tempo suficiente”, afirmaram. Sobre o título de cão vivo mais alto do mundo, acreditam que Kevin “adorou a atenção” mediática apesar de esta ter durado pouco tempo.

O cão recebeu o título depois de Zeus, que também era da raça dogue alemão, ter morrido em Setembro de 2023 vítima de cancro nos ossos e pneumonia. Viveu até aos três anos e meio e era mais alto do que Kevin: apoiado nas patas traseiras media mais de 2,14 metros, conforme noticiou o P3.

Segundo a dona, Kevin era um “gigante gentil”. “Era perfeito para nós", recorda.